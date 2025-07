Viale città di Cutro. Libera e Agende Rosse spalleggiano De Miro:: "Basta coi vittimismi"

Non si placa la polemica sulla proposta di cambiare il nome a viale città di Cutro (in “Reggio Emilia città libera da tutte le mafie”). L’invito è stato lanciato il 1° luglio scorso da Antonella De Miro, ex prefetto dal 2009 al 2014 e protagonista con le sue interdittive antimafia della stagione alle infiltrazioni della ‘ndrangheta culminata col maxi processo Aemilia, durante la cerimonia a Rubiera in cui le è stata conferita la cittadinanza onoratio. Secondo De Miro il viale inaugurato nel 2009 nella zona di accesso a Reggio dall’A1 evocherebbe i clan che tentavano di "comandare in città".

"Non possiamo restare indifferenti alle parole della ex prefetta" interviene il gruppo Agende Rosse di Reggio Emilia e provincia, che accoglie la proposta di De Miro come "un importante appello che come gruppo antimafia riteniamo che possa essere rivolto a due soggetti". Primo: la politica locale, che dovrebbe "essere più coraggiosa e mettere in atto azioni che diano il senso, anche simbolico, di un evidente cambiamento di rotta". Secondo: la comunità cutrese, "che sicuramente è stata la prima ad avere pagato le conseguenze del radicamento mafioso". Quella stessa comunità (o parte di essa) che però ha anche alzato la voce "solo per mettere in discussione lo strumento delle interdittive antimafia. Sentirsi offesi perché viene tolto il nome della propria città da una strada e non sentirsi offesi quando sono i tuoi stessi concittadini che per anni hanno trascinato la comunità cutrese nel fango, lascia senza parole".

Al coro si unisce l’associazione Libera, secondo la quale certe polemiche sono "fuori luogo" e anzi, distolgono l’attenzione dalla possibilità di "di una discussione sana rispetto a quanto la società reggiana tutta possa e debba ancora fare per contrastare il radicamento mafioso". Le reazioni che hanno seguito quelle dichiarazioni, "sebbene comprensibili perché originate da una sacrosanta affezione alla propria terra di origine, sembrano affette da un certo vittimismo poco utile". Avere una nuova via “Reggio Emilia città libera da tutte le mafie” sarebbe un grande traguardo, aggiunge infine Libera. "Siamo però anche convinti che questa scelta debba essere accompagnata da una seria volontà politica e sociale di maggiore impegno nelcontrasto alla criminalità organizzata, a tutti i livelli".

A farsi portavoce della comunità cutrese è invece Giuseppe Antonio Guarino, legale rappresentante dell’associazione Arces Viadana Odv: "A Reggio si continua a demonizzare una comunità etnica minoritaria come se fosse unica responsabile di quello che è successo – si legge in una nota inoltrata ieri –. Reggio è stata la città che ha dato tanto alla lotta contro il fascismo, che individuava il nemico da distruggere, nelle comunità minori. Proprio per quel suo glorioso passato, questa città non può permettere che si faccia ancora pratica di quella ideologia". La responsabilità, rincara, è anche della politica che "vuole nascondere le sue decennali colpe, scaricandole tutte sui calabresi", fino alla proposta di De Miro, "che oltre ad essere discriminatoria è anche umiliante ed offensiva".

"A Reggio Emilia vivono circa 10 mila cutresi, la quasi totalità sono stati lavoratori determinanti alla crescita del territorio – è la considerazione condivisa da Antonio Migale, giornalista e autore di libri sul tema degli emigirati di Cutro a Reggio Emilia –. La via è stata istituita in memoria di questo tipo di lavoratori e non certo per i mafiosi. Ogni giorno assistiamo a continui e pericolosi rigurgiti di azioni che ricordano un passato indegno e pericoloso". "Reggio – conclude – città della Resistenza, dovrebbe rappresentare un baluardo per i pericoli che l’intera nazione rischia, e guardare con occhio diverso a questi lavoratori che di certi fenomeni sono state le prime vittime".