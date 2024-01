Viale del Partigiano, nuove barriere antirumore

Cambia la mobilità di un pezzo di città centrale fino al 31 marzo. A comunicarlo è il Comune stesso con una nota: per consentire il posizionamento di barriere antirumore in viale del Partigiano, dalle ore 9 di lunedì 22 gennaio lungo la stessa strada sarà collocata una nuova segnaletica orizzontale e verticale collegata al cantiere e si procederà successivamente alle operazioni di installazione del cantiere stesso, che resterà operativo fino al 31 marzo.

Lungo il viale del Partigiano sono previsti un restringimento di carreggiata sul cavalcavia di via Cugini e l’interruzione del transito veicolare in direzione sud-Buco del signore.

Conseguentemente sul cavalcavia sarà istituito il senso unico di circolazione con direzione sud-nord, ovvero in direzione da Buco del signore all’Aeroporto.

Per fluidificare il transito dei veicoli che procedono in direzione sud-Buco del signore, sarà creato un bypass con deviazione del traffico lungo la rampa di svincolo in uscita – via Cugini–via Martiri di Cervarolo – con diritto di precedenza sulle altre viabilità, per poi tornare sulla viabilità principale all’altezza del Buco Magico.