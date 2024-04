Viale Diaz, intervento concluso

Conclusa la riqualificazione di viale Diaz, arteria di collegamento fra il centro di Poviglio e la Provinciale che attraversa parte del paese. Nonostante i ritardi dovuti a problemi tecnici e burocratici, finalmente il cantiere si è concluso, con la strada che si presenta in modo diverso: più spazi protetti per i percorsi di pedoni e ciclisti, una carreggiata ridotta nelle misure per favorire una minore velocità dei veicoli e maggiore sicurezza, fino alle panchine rosse che trasformano il viale in uno spazio dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne. Per il 9 aprile è prevista l’inaugurazione col sindaco Cristina Ferraroni, autorità, associazioni e i ragazzi delle scuole. Un intervento che ha previsto un costo di circa mezzo milione, finanziato da risorse del Pnrr senza intaccare il bilancio comunale. Nei giorni scorsi, con l’aumento delle temperature e la stabilizzazione del fondo, è stato possibile completare la copertura delle piste ciclopedonali.