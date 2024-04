Viale Diaz rinnovato e inaugurato. Panchine rosse contro la violenza

Con il taglio del nastro tricolore, è stato ufficialmente inaugurato il rinnovato viale Diaz, in centro a Poviglio, dopo mesi di cantiere, restituendo ai cittadini uno spazio riqualificato e, almeno dal punto di vista tecnico, migliorato per la sicurezza stradale e la protezione di pedoni e ciclisti. Ieri mattina il sindaco Cristina Ferraroni è stata accompagnata da numerosi studenti al momento del taglio del nastro. Proprio le scuole locali, infatti, hanno collaborato per quanto riguarda il progetto delle panchine rosse. Sono infatti i giovani delle classi terze della scuola media a scegliere le figure a cui verranno dedicate le panchine: il risultato sarà presentato alla cittadinanza nel corso di un evento pubblico in programma il 6 giugno. Sempre ieri è stata inaugurata la mostra "Passi di libertà", progetto dello Spi-Cgil che ha coinvolto gli studenti, con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Le ragazze e i ragazzi hanno ripercorso le tappe che hanno portato all’emancipazione e all’affermazione dei diritti delle donne, acquisendo maggiore consapevolezza sull’importanza dell’impegno quotidiano di tutti per contrastare ogni forma di violenza di genere.