Viale IV Novembre. La sede della Polizia locale costerà 800mila euro in più

La nuova sede della Polizia municipale di Reggio Emilia, prevista in viale IV novembre – di fronte alla stazione, nella zona più problematica della città – costerà 800.000 euro in più rispetto a quanto previsto.

Il costo totale passerà cioè da sette a quasi 7,9 milioni, di cui uno e mezzo coperto dalla Regione e 5,5 dal Comune tramite un mutuo con Cassa depositi e prestiti.

È quanto si legge in una delibera della Giunta comunale, che giovedì scorso ha approvato una variante in corso d’opera dei lavori.

Una modifica che il direttore dei lavori aveva segnalato come indispensabile già lo scorso 14 febbraio, sospendendo di conseguenza il cantiere.

La perizia di variante è arrivata invece agli uffici tecnici di piazza Prampolini lo scorso 21 agosto.

L’amministrazione comunale ha previsto di far fronte all’aumento con un nuovo mutuo da contrarre con Cassa depositi e prestiti.

Come è noto il Comune di Reggio ha espropriato dopo una lunga battaglia legale, durata molti anni l’area dell’ex fabbrica “Enocianina Fornaciari” dove sorgerà il nuovo comando. I lavori sono stati affidati ad ottobre del 2022 ad un raggruppamento di imprese siciliane formato dalla Eatec e la Azimut di Catania e la Ares Costruzioni di Palermo.

Ad agosto e a novembre del 2023 sono state effettuare due consegne parziali del cantiere alle ditte attuatrici dei lavori.