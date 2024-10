Viale Piave, accoltellato in casa: la lite per un telefonino

Accoltellato in casa in viale Piave, la lite è esplosa per un cellulare. Mercoledì sera, per un telefonino che non si trovava, è scoppiato un violento diverbio tra due uomini stranieri, rispettivamente di 32 e 27 anni, che è poi sfociato in una lite: il 32enne ha colpito l’altro con un’arma da taglio. Feriti entrambi, sono stati portati in ospedale, la vittima con una prognosi di 30 giorni e l’aggressore di 10. Le indagini sono in mano ai carabinieri della sezione radiomobile di Reggio, sul posto quella sera anche la polizia. I carabinieri hanno acquisito elementi di presunta responsabilità nei confronti del 32enne, che è stato denunciato per lesioni personali aggravate. I militari dell’Arma, mercoledì sera, avevano trovato l’abitazione messa a soqquadro, con vetri rotti nel corridoio e vistose chiazze di sangue sul pavimento. Dei testimoni hanno riferito che i due avevano litigato forse perché il 32enne, non riusciva a trovare il suo telefono cellulare. Altri hanno raccontato che da fuori si sentivano urla spaventose.

c. g.