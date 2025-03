"Viale Piave, ora sono al centro dell’attenzione pedoni e ciclisti"

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, l’amministrazione comunale di Fabbrico difende la scelta del progetto di riqualificazione di via Piave, concluso di recente in centro storico. Con un intervento sul giornalino comunale, il vicesindaco Cristina Negri spiega come "quel tratto di strada già presentava problematiche, con pioggia che confluiva nelle abitazioni private, oltre a infiltrazioni di un lastrico solare di un condominio, dove la pavimentazione sopra ai garage è di proprietà pubblica". E aggiunge: "Il progetto, oltre a risolvere varie problematiche, mette al centro dell’attenzione pedoni e ciclisti. La scelta di inserire un senso unico è stata naturale. Occorreva riordinare la strada e razionalizzarla, inserendo pista ciclabile e marciapiedi. Gli incontri coi cittadini non sono mancati, già dal 2021. E la progettazione preliminare ha visto coinvolti diversi enti, ai quali è stato chiesto di valutare la sicurezza dei sottoservizi presenti sotto la strada. Gli alberi sono stati inseriti per mitigare i cambiamenti climatici e limitare la calura estiva. La strada è dotata di cordoli sormontabili che danno una sensazione di limite visivo per rallentare la velocità, ma allo stesso tempo sono facilmente superabili nella zona dei parcheggi". Nei giorni scorsi, all’apertura della strada dopo i lavori, non erano mancate contestazioni, con tanto di cartello ironico affisso in via Piave.