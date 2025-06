Viale Piave, schianto tra moto e bus. I colleghi: "L’autista è sotto choc"

Restano critiche le condizioni del 25enne rimasto coinvolto in un terribile incidente martedì sera all’incrocio tra viale Piave e via Eritrea. Le indagini sulla dinamica sono al vaglio della polizia locale di Reggio: l’impatto tra la moto guidata dal giovane e il bus Seta è avvenuto sul lato destro del mezzo pubblico. Il bus stava svoltando a sinistra da viale Piave verso via Eritrea, mentre a quanto emerge il motociclista arrivava da piazzale Tricolore (procedeva quindi sulla cosiddetta ’onda verde’). Erano passate da poco le 18, orario di punta, la circonvallazione è rimasta bloccata mentre gli agenti procedevano a effettuare i rilievi. Sull’asfalto il casco indossato dal giovane, che si è sfilato nello scontro. Il 25enne è stato portato d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio in condizioni disperate. Stando agli aggiornamenti di ieri, nessun miglioramento. La prognosi è riservata.

L’autista del bus Seta, italiano classe ’73, nonostante il comprensibile panico del momento "si è comportato da professionista. Ha fermato il bus sicurezza e ha subito contattato l’azienda, come si deve fare in questi casi". A commentare l’accaduto è Alessandro Canovi, sindacalista Cgil che segue la categoria. Non è però il sindacalista in principio a parlare, ma il collega. "Dopo quello che era successo mi ha telefonato, era molto scosso. Ancora adesso è sotto choc – prosegue Canovi –. È preoccupatissimo per il ragazzo che si è ferito e intimorito da come potrebbero mettersi le cose".

Le indagini sulla dinamica, come detto, sono al vaglio della polizia locale. "Lato aziendale, tra noi colleghi nessuno si è permesso di criticarlo – dice il sindacalista –. Al volante poteva esserci chiunque di noi in quel momento. E stiamo parlando di un incrocio che, per come viene regolata la viabilità, è molto pericoloso". Quella svolta a sinistra, in particolare: "L’autobus è un mezzo che ha un ingombro importante – spiega –. Per portarlo fuori dall’incrocio ci vuole del tempo, che spesso non c’è. Questo perché dall’altra parte, sull’onda verde, ti trovi due corsie di mezzi che arrivano nella tua direzione, che con uno scarto di pochi secondi hanno il semaforo verde esattamente come ce l’hai tu". "Facilitare la viabilità negli incroci per i mezzi pesanti sarebbe un’azione di buonsenso – conclude –. Solo poco tempo fa è successo un episodio dalla dinamica simile (l’incidente mortale tra un bus e un monopattino a fine aprile, ndr) e non credo sia un caso".

g.ben.