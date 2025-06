Viale Piave, schianto tra moto e bus. Ricoverato un 25enne: è gravissimo

Grave incidente stradale ieri in viale Piave, all’incrocio con via Eritrea, dove un giovane motociclista si è scontrato violentemente contro la fiancata di un autobus di linea Seta poco prima delle 18.20. Il ragazzo, 25 anni di origini straniere, era in sella a una Kawasaki 750 e a quanto risulta proveniva da piazza Tricolore quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è trovato sulla traiettoria del mezzo pubblico.

L’impatto è stato estremamente violento. Il venticinquenne ha riportato traumi gravissimi ed è stato immediatamente soccorso dal personale del 118, che ha provveduto a stabilizzarlo e a trasferirlo d’urgenza all’arcispedale Santa Maria Nuova. Non è morto sul colpo, ma le sue condizioni sono apparse da subito e fino a ieri sera molto critiche; la prognosi è riservata.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la polizia locale, che ha effettuato i rilievi di legge per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’incrocio lungo la circonvallazione è stato temporaneamente chiuso al traffico, causando pesanti rallentamenti in tutta la zona, già congestionata per l’orario di punta. L’autista dell’autobus e i passeggeri a bordo, fortunatamente, non hanno riportato ferite. Le indagini della polizia locale proseguono per chiarire eventuali responsabilità.