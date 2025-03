Viale Simonazzi, ecco il controllo di vicinato

Si è costituito il ‘Gruppo di controllo di vicinato’ di viale Simonazzi e delle vie limitrofe. E’ uno degli ultimi Gruppi a costituirsi in ordine di tempo, ma nato da una comunità vivace e partecipe: già alla sua costituzione, questo Gruppo può contare su più di quaranta persone affiliate.

Il Gruppo è coordinato da Elisabetta Montanari e Micol Grassi. Grazie alla collaborazione tra residenti, l’obiettivo è di migliorare la sicurezza urbana con segnalazioni consapevoli, sempre nel rispetto della privacy e della veridicità delle informazioni. Nella sua attività, il Gruppo si confronterà con il vicecomandante aggiunto della Polizia locale, Nello Monelli; ispettrice Laura Bertolini, presenti all’incontro costitutivo. Anche nel caso di viale Simonazzi e delle vie limitrofe, le preoccupazioni più ricorrenti sono riferite soprattutto ai furti e ai reati predatori che, in linea con i dati della regione Emilia-Romagna, hanno fatto registrare negli ultimi tempi un lieve aumento.

L’esigenza di contribuire al progetto di sicurezza partecipata, in base alle norme in materia, anche proponendo iniziative di rilancio del quartiere, ha portato tanti cittadini a confrontarsi in maniera animata e partecipata nel corso dell’incontro.

La mappa dei gruppi di controllo di vicinato è consultabile sul sito del Comune, al link: https://www.comune.re.it/argomenti/coesione-sociale/progetti-di-cultura-della-sicurezza/controllo-di-comunita