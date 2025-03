Viali: "Troppo contratti, ora dobbiamo reagire"

"Eravamo preoccupati e contratti". Tradotto: abbiamo avuto paura. A fine partita Viali lo fa capire chiaramente. "E non dev’essere così perché mancano ancora tante giornate alla fine: se succede, significa che non abbiamo capito cosa sono i finali di campionato. È una sconfitta dura da digerire – prosegue il mister – adesso dobbiamo reagire perché nessuno si merita prestazioni di questo tipo, in primis i tifosi che ci seguono e ci sostengono ovunque". L’impressione è che nelle difficoltà ognuno vada un po’ per contro proprio. La ‘preoccupazione’ della squadra è la stessa che si può riscontrare anche nei supporters che vedono la Reggiana crollare negli scontri diretti: 6 punti persi con il Sudtirol, altrettanti col Cosenza, 4 concessi alla Salernitana, 3 al Cittadella in attesa del ritorno il 25 aprile. Con le rivali, i conti tornano solo con Mantova e Frosinone (4 punti in entrambi i casi), mentre con la Carrarese è parità assoluta (un pareggio a testa).

L’analisi del tecnico passa poi alla partita e alle situazioni che ultimamente stanno condannando la Reggiana: "Non c’è equilibrio tra le occasioni create e i gol fatti, come tra quanto subiamo e i gol incassati. Il nostro approccio non è stato accettabile, ma abbiamo concesso un solo cross e proprio in quel frangente Artistico ha segnato. Non era una partita da perdere, sono molto arrabbiato anche perché poi nel secondo tempo siamo cresciuti molto e abbiamo attaccato a testa bassa, prendendo anche un palo. Nel complesso non meritavamo di perdere".

Viali passa poi in rassegna anche qualche singolo: "Eravamo troppo contratti e penso Reinhart che a Catanzaro aveva fatto una gara straordinaria e invece col Cosenza ha faticato a trovare le distanze sulle seconde palle. E lui non è un giocatore superficiale, anzi. A fine primo tempo ho provato a cambiare l’inerzia della gara togliendo un centrocampista, ma serve più cattiveria sotto porta". Servono tante cose e, a dire il vero, il problema sembra più mentale che tecnico perché la Reggiana – pur con tutti i suoi difetti strutturali – ha una rosa da salvezza e che comunque non può essere giudicata inferiore a Cittadella, Sudtirol o appunto Cosenza, per citare squadre contro cui i granata hanno sbattuto il muso. Ora l’unica ricetta possibile è continuare a lavorare sodo, fare poche chiacchiere, e cercare di prepararsi al meglio per il ritorno in campo con la Sampdoria.

Francesco Pioppi