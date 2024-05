Vianese, arriva l’ufficialità per mister Sarnelli. Biagini (Lentigione) direttore tecnico della Cittadella

Conferme, novità e partenze, soprattutto riguardo dirigenti e allenatori: c’è movimento nel calcio dilettantistico. Partiamo dall’Eccellenza: è arrivata anche l’ufficialità per Umberto Sarnelli alla Vianese (una settimana fa l’anticipazione sul nostro giornale). Il mister sostituirà Emore Iemmi. Ecco le prime parole di Sarnelli (ex Real Formigine) in rossoblù. "La dirigenza mi ha chiesto la salvezza,, cercando di restare nella parte sinistra della classifica, vedremo cosa dirà il campo". In Serie D la Cittadella Vis Modena ha scelto Alberto Biagini (ex Lentigione) come nuovo direttore dell’area tecnica. Continuità, in Promozione, per il Bibbiano/San Polo: il diesse Luca Filieri rimarrà un altro anno. Primo movimento, in Promozione, per il Luzzara: dopo undici anni lascia Marco Manini, che era il diesse dal 2013. Novità in casa Bagnolese, retrocessa in due anni dalla Serie D alla Promozione. È stata sancita un collaborazione con la Virtus Libertas (Prima cat.) ma solo per quanto riguarda gli impianti sportivi. A Cella (impianti gestiti dalla Virtus) avranno luogo gli allenamenti della prima squadra della Bagnolese oltre che le partite della Juniores Elite rossoblù. Il nuovo direttore generale della Bagnolese è Antonio Algeri, mentre il nuovo direttore sportivo, sia della prima squadra che della juniores, è Mauro Casini (ex Vezzano). In Prima categoria, invece, il nuovo direttore sportivo del Daino Santa Croce è Roberto La Spada. Il Quattro Castella ha un nuovo diesse: è Matteo Panciroli, reduce dall’esperienza col Montecchio. Confermato il mister Patrick Fava. Si muove anche la Terza categoria: il Vetto ha un nuovo direttore sportivo, che è Mattia Giorgioni (ex Felina), e un nuovo allenatore, ovvero Paolo Domenichini (ex Atletic Progetto Montagna, il suo vice sarà Franco Fuschetto). A Vetto ufficiale anche l’arrivo di un giocatore: la punta Elia Lodi (’95) dalla Borzanese. Il Felina ha un nuovo diesse: è Davide Di Francesco.

g.m.