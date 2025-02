Vianese, il derby è tuo!. E vola (per ora) al 3° posto

VIANESE 2 SPORTING SCANDIANO 0

VIANESE: Della Corte, Palmiero, Silvestro (41’st Sighinolfi), Bermabei, Martini, Contipelli, Falanelli (14’st Caselli), Vaccari, Bertetti (7’st Zinani), Malivojevic (26’st Carrer), Rizzuto (7’st Pezzani). A disp.: Malpeli, Bandaogo, Mammi, Mininno. All.: Sarnelli

SPORTING SCANDIANO: Antonioni, Valestri, Setti, Staiti, Maccabruni (30’st Canalini), Bonora, Ferrari, Faye, Davitti (7’st Provenzano), Barbieri (32’st Valcavi), Depietri (14’st Bonacini). A disp.: Tarabelloni, Burani, Barbieri, Romani, Turrini. All.: Baroni.

Arbitro: Grillo di Modena

Reti: Rizzuto al 30’pt, Vaccari al 38’st. Note: ammoniti Martini, Contipelli, Bertetti, Rizzuto, Antonioni e Ferrari. Antonioni para un rigore di Malivojevic al 43’pt.

Una rete per tempo e la Vianese regola lo Sporting Scandiano: 2-0 sul sintetico di Castelvetro, e i ragazzi di Viano si portano, in attesa delle gare odierne, al terzo posto con 46 punti (-1 dalla Correggese e -6 dalla capolista Nibbiano, però la Correggese oltre alla gara di oggi deve anche recuperarne un’altra). Lo Sporting, invece, rimane con 19 punti in zona playout (se il Colorno oggi vince, però, supererà i ragazzi di mister Baroni che scivolerebbero in zona retrocessione diretta). La gara: il primo gol arriva alla mezz’ora, con Rizzuto (nella foto) che segna dopo una palla persa dal portiere Antonioni su pressing di Falanelli (gli ospiti reclamavano un possibile fallo). Dieci minuti dopo rigore per la Vianese per un "mani" in barriera su punizione di Rizzuto: si supera Antonioni che dice di no, dagli undici metri, a Malivojevic.

Nella ripresa palo della Vianese con Palmiero, e poi ci prova lo Sporting con Faye (debolmente). Il raddoppio arriva nel finale con un tocco di Vaccari dopo un corner, in piena area. Lo Sporting sfiora il gol con Provenzano, ma Della Corte fa una grande parata. Poi non accade più nulla e termina 2-0.