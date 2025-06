Vianese in rimonta: battuto il Monastir 2-1, Bernabei decisivo

VIANESE 2 MONASTIR 1

VIANESE: Della Corte, Palmiero, Silvestro (66’ Zinani), Bernabei, Martini, Contipelli, Carrer (76’ Pezzani), Vaccari, Bertetti, Malivojevic (82’ Caselli, 94’ Bandaogo), Falanelli (58’ Rizzuto). A disp.: Di Fabrizio, Mammi, Mininno, Sighinolfi. All.: Sarnelli.

MONASTIR: Daga, Pinna, Zurbriggen, Madero Sonora, Porru, Feola, Frau (94’ Manca), Naguel (82’ Corda), Sanna (88’ Nurchi), Sarritzu (82’ Arangino), Santoro. A disp.: Stevanato, Arzu, Riep, Suazo, Cocco. All.: Angheleddu.

Arbitro: Diella di Vasto (Aimar di Nichelino–Merlina di Chivasso; 4° uomo Mazzer di Conegliano).

Reti: 20’ Santoro; 22’ Bertetti; 56’ Bernabei.

Note: caldo estivo; campo ottimo; spettatori 1.600 circa; rec. 3’+6’. Ammoniti: Malivojevic e Silvestro.

Hurrà in rimonta per la Vianese che si aggiudica il primo round coi sardi del Monastir. Ma se il 2-1 di sette giorni fa sul Montecchio Gallo era stato quasi in discesa, sempre nella cornice ribollente del Mirabello (presenti anche una cinquantina di tifosi isolani), la truppa di mister Sarnelli ha sudato contro un avversario tosto ed esperto, capace di graffiare in qualsiasi momento, specie sugli esterni. Tutto ancora aperto, con leggero vantaggio reggiano, in vista del ritorno di domenica prossima sul sintetico del Monastir che assegnerà il ripescaggio in Serie D. Ospiti sospinti dall’indiavolato Santoro il cui destro viene deviato in angolo e dal corner Naguel cerca la porta trovando il tuffo di Della Corte. Sull’altro fronte classica azione avvolgente della Vianese che porta al tiro alto di Malivojevic, mentre il colpo di testa del centravanti Sanna chiama Della Corte al miracolo in due tempi. Patatrac invece al 20’ con Martini, spostato al centro della difesa per sopperire al forfait dell’acciaccato Mammi, che calibra male il retropassaggio su cui si avventa Santoro, abile ad anticipare in uscita Della Corte e a siglare il vantaggio a porta vuota. Merito dei bianchi reggiani aver risposto immediatamente con la girata volante del puntero Bertetti che calibra nell’angolino dal cuore dell’area. Vianese ancora pericolosa con un fraseggio stretto che libera in area Carrer la cui conclusione viene deviata in corner. A inizio ripresa Malivojevic innesca Falanelli che pesca in area lo stesso Carrer, preciso nel controllo ma lo shoot termina alto. Replica sarda con una fiammata di Sarritzu che salta Silvestro, rientra sul sinistro e la sua fiondata trova il volo plastico di Della Corte a dire di no. Un affondo palla al piede di Malivojevic sfrutta una punizione dai 20 metri battuta in modo impeccabile sopra la barriera dal regista Bernabei che sigla così il sorpasso. Un vantaggio difeso con le unghie dalla Vianese anche grazie ad altri due interventi di Della Corte su inzuccata di Frau e su conclusione di Sarritzu.