Vianese sfida Monastir al Mirabello per la finale degli spareggi nazionali di Eccellenza

Scrivere un’altra pagina di storia nel tempio del calcio reggiano. A distanza di una settimana, la Vianese ritorna allo stadio Mirabello per l’andata della finale degli spareggi nazionali di Eccellenza, ospitando (ore 15.30) i sardi del Monastir in un palcoscenico da brividi dove si punta a migliorare le 2000 presenze dell’ultimo match.

La truppa di mister Umberto Sarnelli ha eliminato con un doppio hurrà i marchigiani del Montecchio Gallo e si appresta a disputare il 46° impegno ufficiale in questa stagione da matricola assoluta con all’orizzonte il traguardo Serie D riservato alle 7 formazioni che trionferanno in questo secondo round sempre sui 180’.

Settimana di avvicinamento senza particolari intoppi per i rossoblù fra i quali è pienamente recuperato il centrale Gabriele Mammi, uscito malconcio a pochi istanti dal gong domenica scorsa, mentre è indisponibile il guardiano Alessandro Malpeli che sarà sostituito, come sette giorni fa, dal baby Giovanni Di Fabrizio (2006), guardiano dell’Under 19 che ha trionfato nel proprio campionato regionale.

Ampia gamma di scelte, specialmente in attacco coi quattro tenori Bertetti, Carrer, Falanelli e Rizzuto, quest’ultimo a segno col Montecchio Gallo due volte sempre da subentrato, per il tecnico Sarnelli in una squadra reduce da 19 risultati utili consecutivi, ma che dovrà dare fondo a tutte le sue risorse per piegare una avversario sulla carta molto tosto che ha imitato i reggiani aggiudicandosi entrambe le gare del primo turno, violando di misura il terreno laziale della W3 Maccarese e battendo poi la squadra romana sul proprio sintetico con un netto 3-1.

Il tecnico sardo Marcello Angheleddu dovrebbe schierare dal primo minuto il puntero ex vicentino Andrea Cocco tenuto a riposo nell’ultima sfida proprio in vista di questa doppia finale.

Fischia Antonio Diella di Vasto coadiuvato da Enrico Maria Aimar di Nichelino e da Stefano Merlino di Chivasso, quarto uomo Andrea Mazzer di Conegliano; la gara di ritorno si disputerà domenica prossima sul sintetico di Monastir.

Botteghini dello stadio Mirabello aperti sin dalle ore 14.30 per consentire un afflusso ordinato con uno spicchio di tribuna centrale riservato ai tifosi sardi.