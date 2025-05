Vianese sfida Montecchio Gallo negli spareggi nazionali di Eccellenza

Varca i confini regionali l’avventura della matricola Vianese. Nella domenica del calcio dilettanti, i rossoblù di mister Umberto Sarnelli viaggiano nelle Marche per affrontare (ore 16) i marchigiani del Montecchio Gallo nell’andata del primo round degli spareggi nazionali di Eccellenza.

Dopo aver battuto a domicilio i piacentini del Nibbiano nella finale play-off di domenica scorsa grazie ad una gara tatticamente e tecnicamente di alto livello sigillata dall’acuto del puntero Carrer, i reggiani ritrovano da squalifica il difensore Palmiero e dovranno sfoderare un’altra prova maiuscola contro i biancorossi del trainer Giuseppe Magi che due settimane fa persero ai rigori lo spareggio per salire in Serie D contro la nobile decaduta Maceratese, per poi aggiudicarsi l’epilogo play-off col Tolentino.

Si gioca allo stadio "Spadoni" della frazione Montecchio di Vallefoglia in provincia di Pesaro Urbino per la direzione di Cornel Pal di Roma 1; return match fra una settimana a campi invertiti.

Non mancherà l’apporto dei tifosi reggiani per i quali il club ha messo a disposizione un pullman che partirà in mattinata dal centro di Viano.

Fischio d’inizio alle 16.30 per le altre quattro formazioni reggiani impegnare negli spareggi di Seconda e Terza categoria. Gara decisiva per il duo United Albinea-San Prospero Correggio che, grazie all’hurrà nei rispettivi play-off di girone, affrontano l’ultimo scoglio stagionale nello spareggio regionale per decretare le 7 formazioni destinate alla graduatoria ripescaggi.

I gialloneri incrociano al "Morelli" i parmensi del Vicofertile, mentre il team della Bassa si sposta nella vicina Campogalliano contro i modenesi del San Paolo; in caso di parità previsti supplementari ed eventuali rigori.

Semifinali play-off con sorpresa in Terza categoria dove è approdato il Cadelbosco grazie al ricorso vinto ai danni del Cavriago che ha fatto harakiri a causa di un sesto cambio effettuato, anziché i cinque previsti dal regolamento. La truppa di mister Arduca deve vincere contro lo Sporting Tre Croci anche nei supplementari cui invece basta anche il segno "X" grazie al miglior piazzamento.

Debutto negli spareggi per il Rivalta che riceve gli insidiosi Amici di Davide, capaci di violare il campo del Vetto.

Il menu