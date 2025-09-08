Vianese, tre squilli di tromba. Il Corticella s’arrende in casa

CORTICELLA 0 VIANESE 3

CORTICELLA: Arcamone, Luccarini, Baccolini (1’ st Tonelli), Cantelli (12’ st Fini), Caselli, Salcuni, Dragona, Chiossi, Cisotto (18’ st Cianciulli), Caniato (30’ st Vasta), Santaniello (18’ st Sene). A disp.: Calzati, Sarni, Nicolai, Bazzani. All. Cavina.

VIANESE: Della Corte, Cortesi, Silvestro (35’ st Di Gesù), Bernabei, Moretti, Contipelli (27’ st Mammi), Oubakent, Caesar Tesa, Bertetti (30’ st Iacovoni), Martinez (33’ st Pezzani), Zanazzi (1’ st Vaccari). A disp.: Caccialupi, Paterlini, Martini, Zafferri. All. Sarnelli.

Arbitro: Rossetti di Parma.

Reti: 34’ Martinez, 40’ Bertetti, 43’ Martinez.

Note: ammoniti Cantelli, Santaniello, mister Cavina (C), Zanazzi, Silvestro, Cortesi, Martinez (V).

La Vianese si impone sul campo del Corticella dando l’ennesima prova di forza e centrando il tris dopo il successo in Coppa Italia e dell’esordio. I padroni di casa subiscono l’iniziativa dei rossoblù fin dal principio e, al quarto d’ora, Oubakent va via sulla destra, serve Martinez che fa la barba al palo. Passano 3’ e Zanazzi, su azione di corner, interviene in area piccola senza trovare il bersaglio, mentre alla mezz’ora è il portiere bolognese Arcamone a immolarsi in uscita per evitare il vantaggio ospite. Lo 0-1, tuttavia, è nell’aria: al 34’ Oubakent scende sulla fascia e serve Martinez, che non si fa pregare nel depositare la pala in fondo al sacco.

L’inerzia della partita volge inesorabilmente dalla parte degli ospiti: al 39’ ancora Oubakent ubriaca i difensori avversari, il pallone stavolta è per Bertetti che non sbaglia, insaccando a porta vuota.

Prima dell’intervallo è Martinez a fare tris, oltre che doppietta personale, con una conclusione sotto la traversa.

Nella ripresa lo scatenato Martinez cerca l’eurogol su punizione dai 40 metri, ma non trova lo specchio della porta, poi nel finale è Iacovoni ad avere due ottime occasioni per il poker, senza trasformarle.