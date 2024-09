Viano "entra" nel turismo d’ Appennino

Sale in montagna il Comune di Viano con il nuovo sindaco Fabrizio Corti (già sindaco di Baiso) che, sulla base dell’accordo sottoscritto con il presidente dell’Unione e sindaco di Castelnovo Monti, Emanuele Ferrari, ha deciso di aderire alla promozione turistica messa in campo dall’Unione dei Comuni dell’Appennino. L’accordo sancito nella sede dell’Unione dal sindaco Corti e dal presidente Ferrari, segna l’inizio di nuova collaborazione turistica. L’Unione apre a Viano con un nuovo appuntamento della storica rassegna dei ‘Concerti al Chiaro di Luna’, in programma lunedì sera, 16 settembre, a San Giovanni di Querciola. Infatti il Comune di Viano ha deciso di aderire alle varie attività di promozione turistica dell’Unione Appennino Reggiano, attraverso l’Ufficio IAT di Castelnovo Monti, sito web www.appenninoreggiano.it, l’App per tutti gli smartphone APPennino Reggiano Turismo. "Sono molto contento di questa scelta – ha detto Ferrari – che credo rappresenti un segnale importante di prospettiva, di futuro, di coesione di un territorio che si allarga, anche se di fatto non è mai stato separato: il nostro è un territorio che va dal crinale alla pede-collina".

s. b.