Viano, minorenne colpito al volto col tirapugni

Viano (Reggio Emilia), 10 dicembre 2023 – Si era recato a trovare un amico e all’uscita si è trovato un conoscente di 19 anni che, senza alcun apparente motivo, lo ha colpito al volto con un “tirapugni”, provocandogli traumi guaribili in una decina di giorni. E’ accaduto a Viano. I carabinieri hanno indagato sull’episodio, risalendo al presunto aggressore, che è stato denunciato per lesioni personali aggravate dall’utilizzo di oggetti atti a offendere.

L’episodio si è verificato verso le 18 del 7 novembre. Secondo l’accusa, il 19enne avrebbe colpito al volto l’altro ragazzo, minorenne. Ne è scaturita una colluttazione, subito fermata dall’intervento di alcuni testimoni. La vittima si è poi recata in ospedale a Scandiano per le medicazioni, rilevando “percosse con esiti volto e denti con rottura dente”. Il giorno dopo il minore, accompagnato dai genitori, ha presentato denuncia alla caserma dei carabinieri di Scandiano, segnalando anche i possibili testimoni da ascoltare, tra i quali i clienti di un vicino bar. A carico del 19enne sono stati acquisiti elementi sufficienti per inoltrare la denuncia alla magistratura reggiana.