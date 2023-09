Viano piange Giorgio Bedeschi Se n’è andato il sindaco del popolo

di Daniele Petrone

Se n’è andato il sindaco del popolo. Giorgio Bedeschi prima faceva e poi parlava. Come quella volta che senza dire niente a nessuno, ritirò fuori dal baule della sua vecchia professione di imbianchino i pantaloni bianchi sporchi di vernice e, seduto sopra ad un secchio rovesciato col pennello in mano, si mise a pitturare la staccionata del parchetto di una scuola nella sua Viano dove per dieci anni di fila, dal 2009 al 2019 ha indossato la fascia tricolore. Senza alcun selfie sui social (che neppure aveva perché preferiva andare al bar a parlare con la gente), venne riconosciuto da un cittadino che gli scattò una foto – anche un po’ contro il suo volere, per non farsi pubblicità – che divenne virale. È una delle istantanee simbolo che racchiudono l’essenza di Giorgio. Genuino, generoso e schietto come pochi.

Era un battagliero, ma nonostante numerose sfide impossibili vinte – tra tutte l’impresa di diventare il primo sindaco della Lega ad essere eletto nella provincia reggiana e nella ‘rossa’ Emilia – non è riuscito a resistere contro diversi problemi di salute che nell’ultimo anno lo avevano piegato. E giovedì sera è morto a Scandiano all’età di 74 anni, lasciando la moglie Mara Leurini, i figli Norman ed Erik, la nuora Greta, la cognata Maria Pia e le adorate nipoti Crystal e Alisa. "Papà ha trovato la pace, ora è sereno. Dopo questo periodo tribolato è forse meglio così", dice il figlio Erik, al quale Giorgio ha trasmesso il pragmatismo senza retorica alcuna anche di fronte alla morte. "Papà aveva i piedi per terra e la testa nel mondo". Una frase che caratterizzava davvero Bedeschi. Leghista di ferro della prima ora, quella del federalismo di cui era ancora convinto tutt’oggi. Un fedelissimo del senatùr Umberto Bossi quando ai tempi soprattutto nel reggiano si racimolavano poche preferenze e tanti insulti. "Ma mai quelli di fascista, perché altrimenti gli tiravo uno schiaffo. Per essere antifascisti non bisogna essere nè di destra nè di sinistra, ma intelligenti...", diceva in un’intervista al Carlino di qualche anno fa. Nella stessa ripercorreva i suoi inizi in politica, svelando tanti aneddoti. "Contestando lo status quo e le cooperative rosse, mi mettevano i bastoni tra le ruote. Mi facevano perdere dei lavori e fui costretto ad andare in Russia e in Grecia, forse sono stato il primo imbianchino reggiano all’estero...", diceva ridendo fino ad incupirsi quando raccontava del suo addio doloroso ad una Lega (quella di Salvini) che non sentiva più sua e non mancava di dirlo, con tanto di stoccate senza peli sulla lingua.

Invece un anno fa esatto annunciò sempre al nostro giornale, col quale c’era un rapporto speciale (e in generale coi giornalisti coi quali, durante le conferenze stampa, era raro che mancasse alla fine una fetta di salame e un bicchiere di vino...), di volersi ricandidare a sindaco di Viano alle prossime elezioni. Era carichissimo. Si era riconosciuto in ItalExit, il partito di Gianluigi Paragone, con cui era tornato sulla scena politica. Poi i problemi lo hanno frenato, si era ripreso a febbraio scorso. "Mi candido", insisteva al telefono.

Voleva tornare in mezzo alla sua gente. Dove amava stare. Da sindaco, oltre alla staccionata simbolo, ci si ricorda quando nei sabati notte estivi si svegliava alle 4 per andare al forno o nei bar che davano la colazione ai giovani che tornavano dalla discoteca: scherzava con loro, mangiava i suoi adorati bomboloni alla crema e in questo modo controllava che qualcuno in preda all’alcool o all’euforia adolescenziale non commettesse sciocchezze. I ragazzi andavano poi a letto, mentre lui proseguiva per le sue battute di caccia oppure per andare a funghi (e ne portava a casa parecchi...) o ad asparagi selvatici. Oppure quando insieme ai cittadini organizzava ’ronde’ di controllo, con l’obiettivo di essere un garante per la gente stessa affinché usassero la testa e non la violenza, nel periodo degli assedi dei ladri nell’alto vianese o nel querciolese. Lo definirono il ‘sindaco sceriffo’... Ma anche dopo aver lasciato il municipio (e chissà, se ci fosse stata la possibilità del terzo mandato, avrebbe governato ancora visto che al secondo vinse col 62%...) continuava ad impegnarsi con la protezione civile, portando casa per casa aiuti alle famiglie in difficoltà durante la pandemia o ai migranti (altro che leghista razzista...).

Per tutto ciò e molto altro Giorgio era amatissimo. Anche dagli avversari, non c’è nessuno che lo ricordi negativamente. Anzi, solo elogi. E lo dimostra la pioggia di ricordi bipartisan arrivata ieri. In primis, doverosamente, la sua Viano che è praticamente in lutto cittadino, l’imprenditore cowboy Enrico Grassi al quale era legatissimo, poi la sua Lega ("Un uomo di grande passione e visione politico, innamorato perdutamente della sua Viano, lo ricorderemo sempre"), ItalExit, gli amici del centrodestra, da Giuseppe Pagliani ("Perdo un amico, un maestro, un confidente. Ha amato incredibilmente la sua comunità per la quale era disponibile h24") Elena Diacci ("Una figura unica e un amico di famiglia, per me sarà indimenticabile") fino Stefano Ruozzi e Stefano Prodi ("Dovrebbe essere preso da esempio da tutti, una grande perdita politica e umana"). Ma anche monsignor Tiziano Ghirelli ci tiene a lasciare una traccia ("Una persona seria, costruttiva e capace") così come tanti esponenti del Pd, dall’assessore regionale Alessio Mammi ("Un sindaco popolare che ha sempre creduto nella collaborazione tra territori, quandi sono stato sindaco a Scandiano, abbiamo sempre lavorato bene insieme") fino al deputato Andrea Rossi ("Avversari, ma mai nemici, anzi non lo dimenticherò mai nei momenti conviviali, ma anche in quelli istituzionali. È stato un piacere e un onore lavorare condividere parte degli impegni amministrativi") fino al presidente della Provincia nonché sindaco di Castellarano Giorgio Zanni e al sindaco di Baiso Fabrizio Corti che gli hanno dedicato una foto: "Diverso colore politico, ma da sempre uniti dalla stima reciproca".

Oggi i funerali alle 15 nella chiesa parrocchiale di Viano. Giorgio ha lasciato scritto che eventuali offerte andranno devolute a protezione civile ed Auser. "Sindaco con e per la gente", come amava ripetere spesso. Lo è stato fino alla fine.