Viano, sbanda in auto e resta cinque ore nella scarpata

Viano (Reggio Emilia), 13 maggio 2023 – Ha sbandato in auto, finendo per alcuni metri nella scarpata laterale. E lì è rimasto per quasi cinque ore nella vettura in bilico, senza muoversi per il timore che l’auto potesse finire in fondo al burrone. E’ accaduto in località Caselle San Pietro, a Viano. Una Jeep Renegate, condotta da un uomo di 54 anni, abitante a Viano, ha perso il controllo verso le 2,30 della notte, finendo nella scarpata, a circa 4-5 metri dalla strada. Nessuno lo ha visto. Impossibile inoltre telefonare, visto che il telefonino gli era scivolato dalla tasca, finendo in un punto dell’auto non facilmente raggiungibile. Solo verso le sette, quando l’uomo ha avuto la possibilità di afferrare il telefono, è riuscito a dare l’allarme a un familiare, facendo intervenire ambulanza, automedica, i vigili del fuoco e i carabinieri. Si era levato in volo anche l’elisoccorso di Parma, poi rientrato senza raggiungere il luogo dell’incidente. Per fortuna le sue condizioni non risultano preoccupanti. Dopo essere stato recuperato dai vigili del fuoco, l’automobilista è stato portato in ospedale a Reggio, non in pericolo di vita. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della tenenza di Scandiano.