Viano scommette sul turismo

L’amministrazione di Viano organizza due incontri, nella sala del consiglio del Comune, per promuovere il turismo e gli eventi nel corso di quest’anno. Viano scommette dunque sul turismo.

Nella serata di lunedì 10 febbraio, alle 20.30, l’appuntamento è con le associazioni per la condivisione del calendario degli eventi di quest’anno e anche per l’adesione ad ‘Appennino Reggiano Turismo’.

Lunedì 17 febbraio, dalle 16 alle 17.30, l’incontro è dedicato a tutte le attività turistico ricettive.

Parteciperanno, sia il 10 che il 17 febbraio, le responsabili dell’ufficio turismo dell’Unione Montana dei Comuni Federica Casini e Rachele Grassi. "Chiediamo a tutte le persone coinvolte di partecipare – sottolinea il sindaco Fabrizio Corti –. Sono due occasioni per affrontare tematiche molto importanti per Viano e le sue frazioni. L’incontro del 17 è stato programmato con l’obiettivo di creare dei percorsi legati alle attività locali attraverso anche nuovi percorsi turistici per portare tanti visitatori nel nostro Comune, offrendo maggiori possibilità di lavoro per le attività che operano in questo settore. Lo scopo è di promuovere insieme il territorio. Viano ha tantissime eccellenze collegate all’ambiente e ai prodotti tipici: c’è tanto certamente da promuovere".

Un progetto da sviluppare assieme anche alla preziosa collaborazione delle attività ristorative, delle aziende impegnate per i prodotti agroalimentari, delle due latterie di Tabiano e San Giovanni di Querciola. "Il 10 febbraio – sottolinea il primo cittadino Corti – ci ritroviamo, con le associazioni, invece per lavorare sulla creazione di un calendario delle iniziative previste nel 2024. E’ nostra intenzione organizzare più eventi rispetto al passato. Dobbiamo fare rete per valorizzare il nostro Comune".

Matteo Barca