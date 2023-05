Viaromaviva dice no alla Ztl "L’isolamento crea pericolo Servono decisioni condivise"

Voce del verbo ‘pedonalizzare’. Prima corso Garibaldi e via Emilia Santo Stefano. Poi la proposta di fare lo stesso in via del Guazzatoio per ‘sedare’ gli animi bellicosi dei cittadini residenti che hanno il desiderio di poter godere del riposo notturno, e comporre così una apparente frattura con gli esercenti della via.

La prossima? Via Roma, con Piazza del Popol Giòst, la via, e tanti saluti ai parcheggi presenti. A denunciarlo, attraverso Facebook, sono i commercianti di via Roma attraverso l’Associazione Viaromaviva i quali evidenziano come, partendo da un’iniziativa lodevole – i Laboratori di Cittadinanza promossi dal sindaco Vecchi con l’obiettivo di trovare soluzioni condivise con i residenti e commercianti della zona per un miglioramento della qualità della vita e della sicurezza dell’area – si è giunti alla "sola proposta predefinita di pedonalizzazione di Piasa dal Popol Giost, di creazione di una Ztl in Via Roma. Proposta predefinita perché messa sul tavolo senza mettere a disposizione carte, planimetrie, gli studi che negli anni sono stati commissionati dal Comune nel tentativo di trovare soluzioni per la rinascita del centro storico, senza un reale coinvolgimento di tutti i residenti del quartiere e delle scuole".

Delle tre opzioni presenti sul tavolo, immediatamente scartata dall’Amministrazione è stata quella che prevedeva la pedonalizzazione della piazza ma con la libera circolazione degli autoveicoli. Troppo poco ‘agenda 2030’ evidentemente; visto che quelle su cui si è puntato sono le altre due: quella che prevede la Modifica complessiva della viabilità, con annullamento di tutti i parcheggi sia sulla Piazza che lungo via Roma; oppure – opzione C -, oltre a tutto quanto sopra, la pedonalizzazione della piazza davanti all’Arco di Santa Croce.

"L’Associazione Viaromaviva e le attività imprenditoriali sono contrarie a questa soluzione, men che meno di spendere in questo momento così particolare più di 600.000 euro per la Piazza", proseguono. "Non ci sembra la soluzione ai problemi reali: non è che chiudendo una via si risolve un problema; al contrario, l’isolamento può generare situazioni di pericolo; si possono creare problemi alle vie limitrofe".

"Se volete una via bella, si deve costruire un percorso, una visione della realtà dove le attività possano vivere del proprio cassetto altrimenti se ne vanno creando quel vuoto che difficilmente verrà colmato da attività importanti – conclude Viaromaviva -. Le scelte dell’Amministrazione Comunale hanno condizionato nel tempo lo sviluppo della via e quando si parla di "visione" bisognerebbe ascoltare tutti gli attori e non solo alcuni". Ni. Bo.