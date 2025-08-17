Vibrazioni particolari a Sarzano . E in val d’Asta si celebra il fungo

Shopping, docufilm, gnocco fritto e ancora tante feste di paese nei bellissimi borghi della nostra montagna. Anche dopo Ferragosto non diminuiscono le proposte in Appennino.
· A Felina (Castelnovo Monti), dalle 8 alle 18, "Felina Shopping", mercato straordinario organizzato da ComRe (Consorzio Operatori Mercatali Reggio).
· A Marola (Carpineti), al bosco del seminario, dalle 16, "Orienteering di San Rocco" (contributo per gruppi di 4-5 persone 5 euro, soci gratis); in piazza Giovanni da Marola, dalle 18,30, "Festa in Piazza", in collaborazione con "Carpineti da Vivere", con apericena, e gnocco fritto, e, dalle 21,30, musica dance anni ’70-’80-’90.
· A Cortogno· Al Castello di Sarzanoð 348 9342486).
· A Villa Minozzo, presso la terrazza parrocchiale, dalle 19,30, gnocco fritto e salumi; ricavato in beneficenza al "Caritas Baby Hospital" di Betlemme.
· A Calizzo (Villa Minozzo), dalle 17,30 "Festa sotto il cielo di Calizzo-gente da bosco e da riviera". Alle 18 incontro con il professor Giuseppe Giovanelli sul tema "Alta Valle del Secchiello: alle origini della storia", in dialogo con Chiara Guidarini; 18,30-20,30, aperitivo in musica; alle 20,30, cerimonia di accensione dei lumini della festa "Stella Maris" di Camogli; alle 21 concerto dal vivo di Ron Hill; a seguire musica e drink; ingresso libero.
· In Asta (Villa Minozzo), dalle 8, "Festa del fungo".
· A Gazzano (Villa Minozzo), dalle 19, "Festa della birra", pro Croce verde (info: 379 1083466).
· A Febbio (Villa Minozzo), all’osservatorio Perino Zambonini, alle 22, osservazione stelle (ingresso gratuito, prenotazioni: 349 5831999).
· A Collagna (Ventasso), in piazza Romolo Ferretti, "Selve", rassegna di teatro di comunità: alle 10, workshop di teatro/danza con la compagnia "Sosta Palmizi"; alle 17, spettacolo "Esercizi di Fantastica" (Sosta Palmizi); dalle 19, ai Giardini dell’Acqua, "Trout Party" con dj Mimmo. g.s.