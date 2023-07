Vicenda alluvione, dalla Romagna a Reggio, "ridicolo" segnalare come danno il portone dei Vigili del Fuoco

(...) A Guastalla addirittura la sostituzione dei montanti del portone dei Vigili del Fuoco è stato segnalato dalla Regione come danno da alluvione, siamo al ridicolo! Persino la deputata Pd Ilenia Malavasi e la ex consigliera regionali Roberta Mori, che si sono immortalate con gli stivali nel fango in Romagna se avessero visto danni nel loro collegio elettorale sarebbero rimaste nel reggiano, ma evidentemente anche gli esponenti Pd sapevano che l’alluvione era a centinaia di chilometri da Reggio. Vedere poi che sono indicati danni a Masone 80mila (dove abita il sindaco Vecchi) e nelle adiacenti frazioni di Sabbione 180mila, Marmirolo 70mila, Corticella 30mila, Castellazzo 40mila, mi lascia veramente l’amaro in bocca, il Governo e non solo, dovrà vigilare su questa vicenda che dalla Romagna si è spostata su Reggio.

Gianluca Vinci,

deputato FdI