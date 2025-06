Vicenda Inalca. De Pascale in città

Oggi il presidente della Regione, Michele de Pascale, sarà a Reggio per un sopralluogo legato al rogo dell’Inalca. Il governatore avrà incontri riservati sia con la proprietà, sia con i sindacati.

Agli incontri parteciperanno anche il sindaco Marco Massari e il presidente della Provincia, Giorgio Zanni, nonché il vicepresidente della Regione e assessore al Lavoro, Vincenzo Colla.

Sarà la possibilità per le istituzioni di fare quadrato e capire sia come terminare produttivamente la bonifica dell’area, sia come dare un futuro all’area ex Inalca, visti i piani di trasformazione e dislocazione della sede che pure erano già in animo. Ma la salute dei cittadini, a questo punto, viene prima di tutto.

red. cro.