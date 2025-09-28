Le risposte di Birmingham

Beppe Tassi
Le risposte di Birmingham
ReggioEmilia
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accensione riscaldamentoMaltempoNuovi voli RiminiAggressione a BolognaSagre d'autunnoElezioni Marche
Acquista il giornale
Cronaca"Vicepresidente selezionata con piena legittimità legale"
28 set 2025
PAOLO ROSATO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Reggio Emilia
  3. Cronaca
  4. "Vicepresidente selezionata con piena legittimità legale"

"Vicepresidente selezionata con piena legittimità legale"

"È agli atti un parere legale, appositamente richiesto da Acer a un avvocato di comprovata professionalità, che certifica la piena...

L’aula del Consiglio provinciale Tra gli ultimi punti all’ordine del giorno ‘l’offensiva’ di civici e centrodestra su Acer

L’aula del Consiglio provinciale Tra gli ultimi punti all’ordine del giorno ‘l’offensiva’ di civici e centrodestra su Acer

Per approfondire:

È agli atti un parere legale, appositamente richiesto da Acer a un avvocato di comprovata professionalità, che certifica la piena compatibilità e legittimità del suo incarico, fugando ogni dubbio posto. Su richiesta della Provincia ad Acer, il documento è stato trasmesso a tutti i soci pubblici ed è quindi consultabile da tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione tramite una semplice richiesta di accesso agli atti. Questo dimostra ancora meglio la regolarità e la piena legittimità della scelta operata da tutti i soci. Abbiamo evidentemente assistito in queste settimane solo ad una mera e poco utile speculazione politica: il giudizio di merito è lì, nero su bianco.

Durante il consiglio provinciale del 25 settembre, la vicepresidente Francesca Bedogni nel rispondere all’ordine del giorno presentato congiuntamente dai gruppi consigliari Lega – Salvini premier, Progetto Civico per la Provincia di Reggio e Terre Reggiane –, ha ricordato che la scelta dei candidati per il consiglio di amministrazione Acer si è svolta secondo modalità già utilizzate anche in altri territori dove le nomine hanno visto figure provenienti da aree politiche ben chiare. E ha sgomberato il campo su qualsiasi dubbio di illegittimità sulla nomina di Camilla Verona.

"Non c’è stato nessun blitz – ha sottolineato –, ma questa scelta è stata intrapresa in modo trasparente, grazie a un percorso già avviato nell’aprile 2023 quando i sindaci avevano concordato di procedere a nuove nomine dopo le elezioni, per garantire un ricambio nella governance. Sul voto di 32 sindaci presenti alla Conferenza degli enti – ha aggiunto – è stato registrato un solo voto di astensione e un sindaco che ha lasciato la discussione senza esprimere il proprio voto. Questo conferma la solidità di queste decisioni. Ora il Cda deve poter lavorare con serenità".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata