"Vicepresidente selezionata con piena legittimità legale"

È agli atti un parere legale, appositamente richiesto da Acer a un avvocato di comprovata professionalità, che certifica la piena compatibilità e legittimità del suo incarico, fugando ogni dubbio posto. Su richiesta della Provincia ad Acer, il documento è stato trasmesso a tutti i soci pubblici ed è quindi consultabile da tutti i consiglieri di maggioranza e di opposizione tramite una semplice richiesta di accesso agli atti. Questo dimostra ancora meglio la regolarità e la piena legittimità della scelta operata da tutti i soci. Abbiamo evidentemente assistito in queste settimane solo ad una mera e poco utile speculazione politica: il giudizio di merito è lì, nero su bianco.

Durante il consiglio provinciale del 25 settembre, la vicepresidente Francesca Bedogni nel rispondere all’ordine del giorno presentato congiuntamente dai gruppi consigliari Lega – Salvini premier, Progetto Civico per la Provincia di Reggio e Terre Reggiane –, ha ricordato che la scelta dei candidati per il consiglio di amministrazione Acer si è svolta secondo modalità già utilizzate anche in altri territori dove le nomine hanno visto figure provenienti da aree politiche ben chiare. E ha sgomberato il campo su qualsiasi dubbio di illegittimità sulla nomina di Camilla Verona.

"Non c’è stato nessun blitz – ha sottolineato –, ma questa scelta è stata intrapresa in modo trasparente, grazie a un percorso già avviato nell’aprile 2023 quando i sindaci avevano concordato di procedere a nuove nomine dopo le elezioni, per garantire un ricambio nella governance. Sul voto di 32 sindaci presenti alla Conferenza degli enti – ha aggiunto – è stato registrato un solo voto di astensione e un sindaco che ha lasciato la discussione senza esprimere il proprio voto. Questo conferma la solidità di queste decisioni. Ora il Cda deve poter lavorare con serenità".