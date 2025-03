"Vicine alla lotta transfemminista"

"Abbiamo deciso di avvicinarci alla lotta transfemminista perché la stessa radice del patriarcato che sfrutta i corpi delle donne e i corpi delle minoranze è la stessa che sfrutta il territorio. Per questo siamo qua insieme, per dire Basta ! Abbiamo bisogno di ripensare questo modello di sviluppo – sostiene Ilaria Mezzenzana, laureanda in Psicologia, anche lei presente al presidio davanti al Conad di via Luxemburg –. Io sono qui per manifestare su più fronti e anche per fare pressioni sul Conad, perché non possiamo più permetterci il consumo di suolo e altre tipologie di inquinamento in una città e in una regione che sta soffrendo così tanto per la crisi climatica".