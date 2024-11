Vicino a scuola con armi e droga: denunciato

Una presenza sospetta vicino alle scuole, con un uomo di origine straniera che si aggirava in bicicletta in centro, con un oggetto dalle forme di un’arma nel cestino anteriore. Una situazione che non è passata inosservata ad alcuni passanti, uno dei quali ha deciso di segnalare i suoi sospetti alla centrale operativa del 112. Sul posto è stata inviata una pattuglia dei carabinieri in servizio nella zona. I militari hanno notato immediatamente la presenza di una pistola in plastica nel cestino. Con le dovute cautele hanno effettuato la verifica, scoprendo ben presto che si trattava di un’arma giocattolo, con tanto di tappino rosso ben visibile. E mentre si cercava di capire il motivo del possesso di quell’arma giocattolo, i carabinieri hanno notato una buona dose di nervosismo da parte dello straniero, un nordafricano di 35 anni, decidendo così di approfondire gli accertamenti.

Si è scoperto che l’uomo era in possesso anche di un coltello a serramanico con lama di otto centimetri di lunghezza oltre a un grammo di hashish e quattro involucri con all’interno un totale di circa tre grammi di cocaina. La droga, viste le limitate quantità, è risultata essere per uso personale. Ma, portato in caserma a Novellara, è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti a offendere, oltre che segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. La droga, che è stata subito posta sotto sequestro, era custodita nel tubo reggisella della bicicletta. Le indagini proseguono, soprattutto per capire ora se la presenza dell’extracomunitario nei pressi di una scuola possa essere collegato a una possibile attività di spaccio già segnalata in passato in quella zona, frequentata da molti giovanissimi proprio per la vicinanza degli istituti scolastici.

Antonio Lecci