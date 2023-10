"Vicino fa scappare ladri da remoto a Correggio: storia incredibile"

In vacanza sulla riviera tirrenica, un impiegato cinquantenne, abitante a Correggio, ha voluto dare un’occhiata a quanto stava accadendo davanti a una piccola telecamera piazzata all’ingresso della sua abitazione, per poter controllare a distanza la situazione in casa. Un impianto installato soprattutto per la gestione a distanza dei vari servizi interni. Ma proprio la curiosità di verificare in quel momento cosa stava accadendo all’ingresso dell’abitazione, ha permesso al proprietario di notare dei movimenti sospetti.

Erano intrusi, entrati per rubare, dopo aver forzato la serratura di una porta di servizio. I ladri erano riusciti a entrare mettendo fuori uso il sistema d’allarme.

Scoperti, pur se a distanza, non sono riusciti a mettere a segno il colpo, visto che il proprietario ha subito avvisato un vicino di casa, il quale si è recato verso l’altra abitazione, con gli intrusi costretti a fuggire a mani vuote. Nell’abitazione, oltre alla serratura forzata, non sembrano esserci altre anomalie.

Nei giorni scorsi diversi tentativi di intrusione si sono verificati a Correggio, anche nel quartiere dell’ospedale San Sebastiano, dove almeno tre abitazioni sono state "visitate" dai soliti ignoti, i quali hanno approfittato dell’assenza temporanea dei proprietari per intrufolarsi nelle proprietà altrui.

Antonio Lecci