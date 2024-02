Video amatoriali da tutto il mondo. Li presenta Isabelle Adriani

Una prima assoluta nella

città dei fiori, per Isabelle Adriani (pseudonimo di Federica Federici), attrice, doppiatrice e direttrice artistica della IA Academy, nata a Umbertide (Perugia) e cittadina reggiana. Proprio qui, infatti, ha aperto la sua accademia di arti performative.

Nel 2023 ha scritto e diretto il film ’Il Giardino delle fate’, presentato in anteprima assoluta all’80ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

In questi giorni Isabelle è invece a Sanremo nelle vesti di co-conduttrice, insieme a Marco Capretti, del ‘Vertical Music Fest’, contest frutto di una partnership fra Rai News.it, Rai News24 e Rai Italia, che raccoglierà tutti i video editi e inediti realizzati da professionisti e cantanti amatoriali provenienti da tutto il mondo. Saranno tre giorni all’insegna della musica, in senso verticale, dedicata all’ascolto tramite smartphone da Casa Sanremo, in occasione del 74° Festival della Canzone Italiana.

Dichiara entusiasta Isabelle, che affronta per la prima volta questa nuova esperienza professionale: "La musica unisce i popoli, cosa che ha in comune forse soltanto con lo sport. Proverò a essere il collante su un palcoscenico di prestigio come Sanremo, perché unire la canzone italiana a quella internazionale cercando un pubblico di giovanissimi sarà un’esperienza unica".

