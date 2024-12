Video hot diffusi in chat con amici. Prosciolti, risarciscono le vittime

Avevano divulgato nella chat di amici un filmato ‘hot’ che ritraeva momenti di intimità tra due minorenni. Un video ricevuto da un’amica – poi condannata – che immortalava appunto i ragazzini durante un rapporto sessuale nei bagni di una discoteca di Castellarano.

A seguito di risarcimento nei confronti delle vittime le stesse hanno rimesso la querela e ieri i due amici della responsabile, due 20enni sono stati stati prosciolti dalle accuse.

L’episodio è avvenuto nel 2021. Lo scorso maggio l’autrice di quel filmato, una 21enne di Sassuolo finita a processo per i reati di revenge porn (che punisce chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate) e interferenza illecita nella vita privata aveva chiesto di patteggiare la pena a dieci mesi di carcere.

Nel corso dell’udienza però non era stata definita la pena: la giovane sta effettundo lavori di pubblica utilità presso la Croce Rossa, al fine di ottenere la sospensione.

Quella sera, dopo aver ripreso il momento di intimità tra i due giovani, entrambi minorenni, la ragazza aveva diffuso il video sui social network. Il filmato era stato condiviso su Instagram ed era subito circolato nelle chat di amici e conoscenti sia dell’autrice che delle vittime che erano state per questo riconosciute.

I due ragazzini, attraverso i proprio genitori avevano subito sporto denuncia nei confronti dei responsabili e le forze dell’ordine avevano sottoposto a sequestro i telefonini delle persone coinvolte: la 21enne appunto e i due amici poco più giovani. Per i due, che avevano appunto ricevuto il video per poi diffonderlo, la procura aveva inizialmente chiesto ‘archiviazione non ritenendo sussistente il dolo specifico. A seguito di imputazione coatta, però i due sono finiti in aula e ieri sono stati prosciolti dalle accuse. La coppia è stata risarcita.

Valentina Reggiani