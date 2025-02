Videocamere ai cassonetti

Da diversi giorni nei territori comunali di Castelnovo e Vetto sono stati introdotti controlli più rigorosi per contrastare l’abbandono irregolare di rifiuti, lasciati ad esempio fuori dai cassonetti o conferiti fuori dal proprio Comune di residenza. Spiegano gli Assessori Giorgio Severi (Ambiente, Castelnovo Monti) e Aronne Ruffini (Vicesindaco con delega all’Ambiente, Vetto): "L’inosservanza è soggetta a sanzioni: purtroppo abbiamo assistito a diverse trasgressioni, per cui in accordo con Iren sono stati intensificati i controlli. Stiamo anche provvedendo all’installazione di alcune videocamere nei punti dove sono state riscontrate le inosservanze in maggior numero".

s.b.