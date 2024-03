Videosorveglianza non autorizzata, multato un locale

Controlli a tappeto dei carabinieri per gran parte della giornata di mercoledì tra

i quartieri Santa Croce, parco degli Orti, via Monte Nero e Rivalta. Oltre cento documenti e cinquanta veicoli al setaccio oltre a due esercizi pubblici ai quali sono state elevate sanzioni amministrative per irregolarità riscontrate: 2mila euro ad uno per il mancato corso formativo al personale e 400 euro all’altro per un impianto di videosorveglianza non autorizzato. Nel corso del servizio venivano inoltre segnalati alla locale prefettura, per uso personale di sostanze stupefacenti, un 27enne residente a Castelnovo né Monti, poiché trovato in possesso di circa 2 grammi di hashish e un 20enne residente a Reggio trovato in possesso di circa 7 grammi sempre di hashish. Droga prontamente sequestrata dai militari dell’Arma.