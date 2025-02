Vido: "A Catanzaro con la stessa rabbia"

"Ripartiamo dalla rabbia degli ultimi minuti, a Catanzaro ci aspetta un’altra battaglia! Restiamo uniti, sempre! Grazie a tutti per i vostri messaggi: raggiungere le duecento presenze in Serie B è un motivo di grande orgoglio". Con questo messaggio, affidato al proprio profilo Instagram, Luca Vido (foto) ha celebrato una giornata speciale.

La rete dell’attaccante classe ‘97 è valsa il pareggio con la Carrarese (2-2) che permette alla Reggiana di respirare. Adesso però è giusto tenere maggiormente in considerazione la sua candidatura. Oltre ad essere il miglior marcatore della rosa (cinque reti a cui ha aggiunto due assist) Vido è anche il giocatore che segna di più in relazione ai minuti trascorsi in campo. Pensate infatti che i cinque gol sono stati siglati in appena 705’ complessivi.

Questo significa che l’ex stella delle giovanili azzurre la butta dentro ogni 141’, ma non solo. Se infatti vogliamo tradurre il dato dei minuti giocati in ‘partite piene’, quindi da novanta minuti, è come se Vido ne avesse giocate meno di otto ‘intere’ (7,8 per la precisione). Questo dato alimenta un po’ di perplessità sulla sua gestione. Estremizzando il concetto, si potrebbe dire che il ventottenne cresciuto nel Milan ha prodotto cinque reti in un tempo ‘record’. Un dato che al momento nessuno avvicina nemmeno lontanamente in questa squadra.

Gondo, per fare un esempio, ha messo a segno tre gol, ma gli sono serviti 1272 minuti sul rettangolo verde. Significa un centro ogni 424’, sostanzialmente il triplo del tempo che occorre mediamente al compagno per trovare il bersaglio. Per carità, l’ivoriano ha altre caratteristiche e sa comunque rendersi utile alla squadra mettendo sempre grande applicazione e tanta generosità, ma alla fine un attaccante deve buttarla dentro. Le statistiche, in questo caso, sono impietose.

Per la volata finale bisognerà provare a recuperare anche Pettinari, che attualmente è ai box per un problema muscolare che speriamo venga risolto in tempi brevi. Il ‘puntero’ classe ’92 è andato segno una sola volta in stagione (a Cesena) in 501 minuti totali, ma in tasca potrebbe avere ancora qualche cartuccia preziosa per la Reggiana. In questo momento serve la lucidità di fare scelte logiche. Cercando di ricordare che Vido segna più degli altri, carta canta.