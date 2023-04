Viene risistemata la segnaletica stradale Da domani possibili disagi per gli automobilisti

Da domani lavori di manutenzione alla segnaletica stradale e orizzontale, che per alcuni giorni comporteranno la temporanea modifica della viabilità stradale in diverse aree del paese. Dalle 8 alle 19 è previsto il restringimento di carreggiata con senso unico alternato e divieto di sosta con rimozione forzata su alcuni tratti di via Ca de Frati, via Ariosto, via dei Martiri fino a via San Lodovico (il 3 aprile), via don Branchetti (tra piazza Iqbal e via Ca de Frati), un altro tratto di via dei Martiri (il 4 aprile), via 2 Agosto, via dei Martiri da via Libertà Sud a via Griminella (il 5 aprile). Inoltre, il giorno 4 aprile è previsto un restringimento del passaggio pedonale parallelo a via don Puglisi, sul lato ovest. Sempre in centro sono in corso altri interventi stradali in centro storico, oltre che all’incrocio su via Guastalla, al confine con il Carpigiano.