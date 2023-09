Vietato lasciare l’auto senza pagare

"Ci risiamo. In occasione dell’atteso concerto dei Pinguini Tattici Nucleari i parcheggi pubblici gratuiti limitrofi saranno interdetti. Così chi si recherà all’evento con la propria auto dovrà sborsare la cifra di 25 euro per parcheggiare nei posti previsti dal sistema parcheggi gestito da Parkforfun. Il sindaco Luca Vecchi dovrebbe spiegare ai reggiani la filosofia di questa scelta". A chiederlo è il capogruppo della Lega in sala del Tricolore, Roberto Salati, alla vigilia del nuovo concerto evento al Campovolo in programma sabato. "Già in occasione del mega concerto di Harry Styles abbiamo ricevuto diverse lamentele dei cittadini"