Vigile accusato di violenza, il pm chiede 6 anni

Sei anni di reclusione: è la pena chiesta ieri dal pm Silvia Bertuzzi per l’ex vigile urbano, prima in servizio nella Bassa mantovana e poi in quella reggiana, finito a processo nella città dei Gonzaga per una sfilza di reati. I più gravi, per i quali la Procura ha domandato la condanna, sono violenza sessuale su minore, stalking e violenza privata ai danni di un adolescente con con cui aveva avuto una relazione. Contestazioni a cui si aggiungono l’abuso d’ufficio (avergli evitato una multa) e violazione della legge sulle armi (avergli regalato un proiettile): per la prima il pm ha chiesto l’assoluzione, per l’altra l’estinzione per prescrizione. Figura anche il peculato.

L’ex vigile non si sarebbe rassegnato alla fine della storia d’amore e lo avrebbe perseguitato per cinque anni, con appostamenti e pedinamenti a casa, a scuola e in palestra, avvenuti anche in un comune reggiano bagnato dal Po. Oltre al giovane, si è costituita parte civile l’Unione dei Comuni Bassa reggiana. Davanti al collegio dei giudici presieduto da Enzo Rosina, lui ha negato tutte le accuse. Aveva detto di essere innamorato e contraccambiato dal giovane, ma che quet’ultimo era stato messo alle strette dsi genitori, che preferivano la nuova relazione del figlio con una ragazza. Aveva sostenuto che per due anni la loro storia era andata a gonfie vele, e che poi aveva notato un cambiamento nel marzo 2017, quando l’adolescente gli aveva confidato i problemi con mamma e papà e gli aveva detto che voleva stare con una giovane. "Abbiamo comunque continuato a frequentarci", aveva riferito l’ex agente. Di avviso opposto il pm Bertuzzi, secondo cui la responsabilità penale "è ampiamente provata" sulla base delle dichiarazioni della parte offesa e di diversi testimoni: "Lui non voleva rassegnarsi alla fine della storia e aveva iniziato a importunarlo". Secondo la testimonianza di un bidello, lui si era presentato anche a scuola spacciandosi per un cugino, ma il ragazzino disse all’operatore che l’uomo che lo perseguitava.

Alessandra Codeluppi