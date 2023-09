Vigili del fuoco al lavoro per salvare un cane

Vigili del fuoco in azione nella serata di ieri per il salvataggio di un animale che si trovava in grave difficoltà.

Il recupero del cane è avvenuto in una caditoia di scolo sotto la strada di Monchio, a Castelnuovo Monti, lunga 9 metri e larga 80 centimetri di diametro. Il cane era finito in fondo alla caditoia e non riusciva più a uscire. Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti le squadre dei vigili del fuoco di Castelnovo Monti e personale cinofilo. L’intervento, iniziato intorno alle 18,10, è durato circa 30 minuti. Il cane è stato salvato ed è in buone condizioni.