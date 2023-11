Vigili del fuoco e sede disagiata: "Rischiamo molti trasferimenti"

"Cosa può cambiare se venisse meno lo status di ‘Sede disagiata’ per la Caserma dei vigili del fuoco di Castelnovo Monti? Non mi spingo a dire che vi potrebbero essere ripercussioni sulla qualità del servizio. Certamente, verrebbe messo ulteriormente sotto stress un organico già carente a livello di Comando Provinciale".

Stefano Ambrosecchia è il segretario provinciale del Conapo, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco che si sta spendendo per cercare di far prorogare lo status di ‘Sede disagiata’ proprio per il distaccamento castelnovese.

"Cosa significa? La qualifica di sede disagiata viene data a quelle caserme che per distanza dal comando centrale, carenza di comunicazioni, oltre ad altri parametri, risultano particolarmente complicate dal punto di vista della copertura – spiega Ambrosecchia –. Questo implica che per 24 ore di turno di lavoro, ve ne siano 72 di ‘stacco’".

La caserma del capoluogo del nostro Appennino, però, "sarebbe fuori da questi parametri per 5 chilometri. È l’unico criterio che manca, gli altri ci sono tutti".

In caserma operano 32 vigili del fuoco, il 47% dei quali provenienti da fuori regione, dalla Toscana in particolare: "I quali, con la conformazione dei turni attuali, possono evitare un trasferimento in pianta stabile a Castelnovo – aggiunge il segretario del Conapo–. Se venisse meno lo status di ‘Sede disagiata’, i turni diventerebbero di 12 ore con stacco di 24 e questo comporterebbe il possibile rischio di richieste di trasferimento con l’obbligo dal comando centrale di inviare del personale, che già non c’è in via della Canalina".

Con un Decreto che entrerà in vigore il 1° gennaio del 2024, i tempi sono molto stretti.

"A discrezione del Comando vi è la possibilità di prorogare la situazione di 4 mesi", spiega; ma sarebbe un po’ come calciare ‘il barattolo’ un po’ più in là.

"Ed è per questo che ci siamo rivolti direttamente alla politica – conclude il sindacalista –. I senatori Barcaiuolo e Tubetti (Fratelli d’Italia, ndr) si sono fatti carico della problematica. Speriamo possano darci buone notizie in tempi celeri".

