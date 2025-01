Vigili del fuoco e volontari in prima linea al veglione

Non sono mancati gli interventi neppure la notte di Capodanno per vigili del fuoco e soccorso sanitario nella Bassa. Già allo scoccare della mezzanotte, mentre ancora si stappavano bottiglie di spumante e si udivano gli scoppi dei fuochi d’artificio, gli equipaggi della Croce rossa di Guastalla e di Reggiolo, nella Bassa, sono stati mobilitati per servizi sul territorio, per fortuna senza conseguenze di rilievo. Hanno avuto il tempo di scambiarsi gli auguri i vigili del fuoco impegnati nel distaccamento di Guastalla, per poi essere chiamati a un intervento per domare uno dei numerosi incendi di cassonetti dei rifiuti che si sono registrati un po’ in tutta la provincia reggiana.

La squadra del 115 guastallese è intervenuta per l’incendio di un cassonetto in via Indipendenza a Novellara, che non ha interessato auto in sosta e neppure altre strutture situate nelle vicinanze. A Reggiolo si è festeggiato l’inizio di un anno molto importante per il locale gruppo Croce Rossa, visto che presto dovrebbero iniziare i lavori per una profonda riqualificazione della sede (di proprietà comunale) destinata a un intervento migliorativo finanziato da risorse del bonus edilizia.

