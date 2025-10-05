Vigili del fuoco senza autoscala. Il sindacato Conapo denuncia: "C’è una grave carenza di mezzi"

Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio è attualmente privo della sua unica autoscala, fondamentale per le operazioni di soccorso in altezza. Il mezzo è stato temporaneamente assegnato a un altro comando per sopperire a una carenza ancora più grave, lasciando il territorio reggiano senza uno strumento essenziale. A denunciarlo è il Conapo, sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco, che parla di una situazione non più tollerabile.

"L’autoscala in servizio a Reggio ha 29 anni e 200.000 km all’attivo – spiega Stefano Ambrosecchia, segretario provinciale Conapo – un mezzo che ha sempre risposto con efficienza, ma ormai datato e con forti limiti tecnici. Serve urgentemente una nuova assegnazione".

A causa di questa carenza, il Comando ha dovuto spostare temporaneamente l’autoscala in comodato d’uso dal distaccamento volontario di Luzzara, mezzo pensato per un utilizzo limitato e per le emergenze locali. Una scelta forzata che però lascia scoperta un’area fondamentale della provincia, con il rischio concreto di rallentamenti nei tempi di risposta e conseguenze sulla sicurezza della popolazione.

Il territorio reggiano si estende per oltre 2.300 kmq, con distanze che raggiungono i 75 km dalla sede centrale. In un’area così vasta, la disponibilità di mezzi moderni ed efficienti può fare la differenza tra un intervento riuscito e una tragedia.

Ma l’autoscala non è l’unico mezzo mancante. Il Comando di Reggio, ricorda il Conapo, è ancora in attesa anche di un nuovo camper operativo, fondamentale in caso di emergenze prolungate e calamità naturali, per garantire una base logistica e il coordinamento sul campo.

"La situazione è critica – insiste Ambrosecchia – e non si può più aspettare. I cittadini hanno diritto a un servizio di emergenza rapido ed efficace, e i Vigili del Fuoco devono poter operare in sicurezza. Non possiamo affrontare interventi complessi con mezzi obsoleti o, peggio, assenti".

Il sindacato denuncia anche la mancata risposta da parte dell’Amministrazione alle ripetute richieste di potenziamento del parco mezzi. Da qui l’appello diretto anche alla politica locale e nazionale, affinché si faccia carico dell’urgenza. "Chiediamo – conclude Ambrosecchia – un intervento immediato e strutturale. Servono investimenti concreti per dotare il Comando di Reggio dei mezzi necessari a garantire la sicurezza dei cittadini e degli operatori che, ogni giorno, rischiano la vita per assicurare il soccorso pubblico".