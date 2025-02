Vikings, altra batosta. Ko pure Casalgrande

Niente da fare per i Vikings Rubiera (2) a Cassano Magnago (28) dove la sfida testa-coda di Serie A Gold maschile contro i lombardi si conclude con un netto 39-15 in favore dei padroni di casa, al termine di un match mai in discussione. L’unica consolazione, per i rossoblù, è rappresentata dalle sconfitte di Camerano e Cingoli, punti di riferimento per la corsa salvezza, che rimangono a +4.

Seconda sconfitta consecutiva per la Casalgrande Padana (16) in A1 femminile: al PalaKeope è la capolista Erice (32) ad imporsi 32-22, nonostante le 6 reti di capitan Furlanetto (foto). Il margine sulla zona playout è di 6 lunghezze, è ancora sufficiente per dormire sonni tranquilli.

In A Bronze maschile, infine, continua il buon momento della Modula Casalgrande (8), che nel match casalingo con Fasano (10) vince 35-26, trascinata dai 10 centri del solito Lamperti e rimane a -2 dalla zona promozione.