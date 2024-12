Vikings, che peccato

Stop a testa alta per i Vikings Rubiera (2) nella seconda giornata di ritorno di Serie A Gold maschile, l’ultima prima della pausa per i mondiali.

I rossoblù cadono 30-27 sul campo del Junior Fasano (15), giocando alla pari fino alla fine: gli ospiti arrivano a -2 con 2 reti consecutive di Bartoli, ma vengono poi battuti dal break decisivo siglato dal portoghese Da Cunha.

La squadra di Galluccio, che ha in De La Santa (12) il miglior realizzatore, rimane ultima a -2 dai playout, peccato solo la stagione si fermi proprio nel loro momento migliore. In Serie A1 femminile sconfitta, dopo 4 vittorie di fila, per la Casalgrande Padana (12): alle biancorosse non basta un buon primo tempo sul campo di Cassano Magnago (18), con la capolista che si impone 29-23. L’equilibrio regna sovrano fino al 38’, prima dello strappo a 10’ dal termine che rende amaro il finale. Sono 7 le reti di Furlanetto, 5 quelle di Iyamu.

• In Serie A Bronze maschile, infine, la trasferta pugliese di Altamura (2) vede un kappao al fotofinish per la Modula Casalgrande (4), che si arrende 30-29 ai padroni di casa nonostante gli 8 centri di Lamberti.