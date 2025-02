Vikings e Casalgrande Padana contro le due battistrada

Il calendario non dà certo una mano ai Vikings Rubiera (2), fanalino di coda del campionato di Serie A Gold maschile.

Alle 18,30, nella quarta giornata di ritorno, i rossoblù fanno visita al Cassano Magnago (26), che divide il primato con quella Conversano capace di passare una settimana fa al PalaBursi al termine di un match equilibrato.

Con 4 lunghezze da recuperare sulla zona playout, gli uomini di Galluccio non possono guardare al blasone dell’avversario, ma devono cercare di far punti su tutti i campi.

• Appuntamento con la capolista, stavolta a domicilio, per la Casalgrande Padana (16).

Al PalaKeope, alle 17, arrivano le siciliane di Erice (30), che in stagione hanno finora collezionato 15 vittorie in 16 incontri. Dopo l’inattesa sconfitta con Leno, Furlanetto e compagne vogliono provare a scalare un ostacolo importante, ma in stagione hanno già dato dimostrazione di essere capaci di tutto.

• In A Bronze maschile, infine, missione continuità per la Modula Casalgrande (6), che dopo il blitz di Tavarnelle ospita alle 19,45 l’Innotech Serra (10), con l’intento di colmare il gap di 4 lunghezze che la separa dalla zona promozione.