Vikings, è ora di darsi una mossa. Casalgrande cerca l’impresa

Il calendario non dà una mano ai Vikings Rubiera (7), in campo alle 18 nel 7° turno di ritorno di A Gold. Dopo due sconfitte onorevoli con Conversano e Fasano, al PalaBursi arrivano gli Alperia Black Devils (28), che stazionano sul gradino più basso del podio in compagnia di Bolzano. I rosso-blu devono gettare il cuore oltre l’ostacolo e provare a fare il colpaccio, interrompendo una striscia che li vede sempre sconfitti nel girone di ritorno, anche perché l’ultima piazza e la retrocessione diretta è a -1.

In A1 femminile torna in campo la Casalgrande Padana (18) dopo la lunga sosta per la nazionale: le biancorosse, che hanno 5 lunghezze da recuperare sulla zona playoff, fanno visita alle 18,30 alla capolista Jomi Salerno (24) e ci vogliono quantomeno provare, ricordando il successo in volata dell’andata.

In A Bronze maschile il Marconi Jumpers (4) gioca alle 19 a Castelnovo Sotto con Follonica (16), terza della classe, mentre domani alle 18 la Modula Casalgrande (9) prova a sbancare Tavarnelle (11) e ad agganciare i toscani in graduatoria; in A2 femminile il Marconi (2) gioca alle 18 sul campo del Mestrino (14).