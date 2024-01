Vikings, servono punti scacciacrisi

I Vikings Rubiera (7) cominciano alle 18 il ritorno di Serie A Gold maschile e non vogliono fermarsi. Al PalaBursi arriva il fanalino di coda Pressano (2): l’obiettivo è la 2^ vittoria di fila per avvicinare una nona piazza distante al momento 2 lunghezze che, a fine stagione, sarebbe sinonimo di salvezza diretta. Nel team trentino, che all’andata costrinse Rubiera al pareggio (31-31), occhio al terzino tunisino Hamouda, quarto miglior marcatore del girone con 86 reti all’attivo. Prima uscita del ’24, invece, per la Serie A Bronze: alle 19 i Marconi Jumpers (4) ospitano a Castelnovo Sotto la Scuola Pallamano Modena (8), terza forza del torneo; domani alle 17, invece, ostica trasferta toscana per la Modula Casalgrande (7), ospite del Follonica (10), secondo della classe. In Serie A2 femminile il già citato Marconi Jumpers (2) gioca alle 17,30 il testa-coda sul campo del Leno (16); posticipato, invece, il match di A1 femminile della Casalgrande Padana, che il 7 febbraio ospiterà Erice.