"Villa Argine, rifaremo l’incrocio"

Il Comune di Cadelbosco Sopra interviene sul rischio incidenti evidenziato da alcuni cittadini dopo l’ennesimo schianto avvenuto nei giorni scorsi all’incrocio di Villa Argine, in via Mazzini. "Abbiamo già firmato un protocollo d’intesa con la Provincia di Reggio – spiegano dal municipio di Cadelbosco Sopra – proprio per il rifacimento dell’incrocio in questione. La Provincia intende realizzare una rotonda, con i lavori che prevedono, tra l’altro, una serie di opere di messa in sicurezza delle fermate del trasporto pubblico proprio lungo via Mazzini".

I residenti si augurano che questo progetto possa essere attuato in tempi brevi: "Da molto tempo – sottolineano – attendiamo che venga realizzata quella messa in sicurezza di cui sentiamo parlare da molti anni, ma con le problematiche finora non ancora risolte".