Villa Argine, scontro tra due auto

L’ennesimo incidente si è verificato all’altezza dell’incrocio tra via Nuova per Bagnolo e via Vialato, a Villa Argine di Cadelbosco Sopra, da tempo interessato da una lunga scia di schianti, anche gravi. Nella mattinata di ieri si sono scontrate due autovetture, condotte da un uomo e una donna, entrambi quarantenni e abitanti nella zona. Non si registrano conseguenze di rilievo per le persone, ma è stato evidente il disagio al traffico, rallentato a lungo, fino al completo recupero delle vetture incidentate. E montano nuovamente le proteste dei residenti, che da tempo segnalano la necessità di interventi per rendere più sicuro quel tratto di strada, già più volte teatro di schianti, anche di recente. Sul posto, per i rilievi tecnici, sono intervenuti gli agenti della polizia locale dell’Unione Terra di Mezzo.