Villa Cavazzoli, lavori al via. Nuovo ampio svincolo per la Tangenziale Nord

Oggi prenderà il via a Villa Cavazzoli la realizzazione del nuovo svincolo connesso al prolungamento della Tangenziale Nord di Reggio. Come anticipato nell’assemblea pubblica del 15 novembre a Cavazzoli, il progetto prevede la realizzazione di un nuovo ampio svincolo in prossimità di via Hiroshima e della centrale del teleriscaldamento Rete 2 di Iren, a sud della frazione. La nuova infrastruttura contribuirà a ridurre il traffico e a ottimizzare il flusso veicolare.

Una apposita deviazione ‘di cantiere’ sarà attivata da domani per consentire lo svolgimento dei lavori in modo sicuro ed efficiente. Tale deviazione sarà adeguatamente segnalata sul posto con cartelli e indicazioni di percorsi alternativi, al fine di minimizzare il più possibile eventuali disagi per gli utenti della strada e facilitare la circolazione nelle zone interessate. Per chi transita sull’asse attrezzato, che collega in direzione nord-sud Cadelbosco-Villa Sesso con la zona via Emilia-centro Meridiana presso Pieve, viene attivata una deviazione di poche centinaia di metri, utilizzando il percorso di via Hiroshima in modo da permettere le operazioni di cantiere per la realizzazione del nuovo svincolo. Quello di Rete 2 sarà lo svincolo principale di interconnessione tra il nuovo tracciato della Tangenziale Nord e la viabilità ordinaria della città. Si sviluppa su un’area di quasi un chilometro quadrato. Sarà infatti eliminata la rotatoria esistente e realizzato un sistema di due rotatorie collegate da rampe di svincolo. Il tratto di via Hiroshima compreso attualmente tra le due rotonde diventerà una pista ciclabile per la connessione ciclo-pedonale diretta tra Cavazzoli e la zona dei servizi presso via Kennedy. Gli automobilisti e i residenti sono invitati a prestare attenzione alle segnalazioni stradali, a seguire le indicazioni fornite e a pianificare eventuali percorsi alternativi.

Da Europa Verde Reggio Emilia arrivano proteste: "Apprendiamo che il Comune ha tolto dal piano triennale degli investimenti l’impegno di spesa per la realizzazione del secondo stralcio della tangenziale di Fogliano. Quindi, a meno di un tutt’altro che certo reperimento di ulteriori risorse in futuro, la tangenziale non verrà completata nel suo disegno complessivo".